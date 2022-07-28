Çankaya Belediyesi'nde emekçilerin eylemleri sürüyor

Ek protokolle açlık sınırındaki ücretlerinde iyileştirme talep eden Ankara Çankaya Belediyesi emekçileri, eylemlerine devam ediyor. Emekçiler geçtiğimiz günlerde, yemekhane fiyatlarına yapılan yüzde 100 oranında zamma ve sendikanın bu konuda sessiz kalmasına karşı eylem yapmıştı.
Çankaya Belediyesi binasında bugün gerçekleşen eylemde emekçiler, ek protokol ve iyileştirme taleplerini yineleyerek pencerelerden ve binanın içinden alkışlı protesto gerçekleştirdiler.
Çankaya Belediyesi Emekçileri'nin talepleri şu şekilde:
- İşveren ile bir araya gelerek, tüm Çankaya Belediyesi Emekçileri için ek protokol yapılmalı ve yapılan hatalı toplu iş sözleşmesi ile kaybettiğimiz haklarımız geri alınmalıdır. Maaşlarımıza 6 ayda bir enflasyon farkı artı iyileştirmeler uygulanmalıdır. En düşük maaşa yapılan zammın seyyanen herkese uygulanması gibi, manipülasyon maksatlı kullanılan yöntemler terk edilmelidir. Yapılan bütün artışlar taban ücretlere yansıtılmalıdır.
- Hizmet alım sözleşmesi ile toplu iş sözleşmesi farklı mevzuatlara dayanmaktadır. Birim ücret olarak değiştirilen maaşlarımız, tekrar asgari ücretin % fazlası olarak düzeltilmeli, çarpanlarımız geri alınmalıdır.
- Eşit işe, eşit ücret alınması sağlanmalıdır.
- İş yerlerimizde yapılan hukuksuzluklara, iş yükü ile yapılan mobbinge, fazla mesai yaptırılmasındaki adaletsiz dağıtıma, bunun bir şantaj olarak kullanılmasına son verilmelidir.
- Örgütlü olduğumuz sendikanın yönetimi işveren ile gizli saklı görüşmelere son vermelidir. Görüşmeler hakkında işçilere bilgilendirmeler yapılmalı ve tamamen şeffaf bir süreç yürütülmelidir.
- Mevcut Şube Yönetiminin işçi sınıfından yana tavır almadığı görülmektedir. Bu yönetim bizleri layıkıyla temsil etmeli veya DERHAL İSTİFA ETMELİDİR.