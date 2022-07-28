Çankaya Belediyesi'nde emekçilerin eylemleri sürüyor

Ek protokolle açlık sınırındaki ücretlerinde iyileştirme talep eden Ankara Çankaya Belediyesi emekçileri, eylemlerine devam ediyor. Emekçiler geçtiğimiz günlerde, yemekhane fiyatlarına yapılan yüzde 100 oranında zamma ve sendikanın bu konuda sessiz kalmasına karşı eylem yapmıştı.

Çankaya Belediyesi binasında bugün gerçekleşen eylemde emekçiler, ek protokol ve iyileştirme taleplerini yineleyerek pencerelerden ve binanın içinden alkışlı protesto gerçekleştirdiler.

Çankaya Belediyesi Emekçileri'nin talepleri şu şekilde: