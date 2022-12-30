Türk-İş: Yoksulluk sınırı 26 bin 481 lira oldu

Türk-İş, 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Aralık 2022' başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Araştırmaya göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 7 bin 786 TL'den 8 bin 130 liraya çıkarken, gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı sınırı da 25 bin 364 TL'den 26 bin 483 TL'ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 10 bin 612 lira olarak kaydedildi.

Gıda harcamasında bir yıl içinde yüzde 98,41 artış

Türk-İş tarafından yapılan yazılı açıklamada; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artışın bir önceki aya göre yüzde 4,41 oranında artış gösterdiği belirtilirken, söz konusu artışın son 12 ayda ise yüzde 98,41 oranında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaş, geçen aya göre -%138 olan ve baz etkisi ile 39 puan azalan yıllık gıda enflasyonuna değil- cebinden çıkan ek harcamaya bakmaktadır. Çünkü artık pahalılık ve zamlar gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir. Dört kişilik ailenin sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı aralık ayı itibarıyla 8 bin130 TL olmuştur. Başka bir ifadeyle, günde 136 TL gıda harcama yapması gereken dört kişilik aile 12 ay sonra 271 TL yapmak durumunda kalmaktadır. Haneye giren toplam geliri bu seviyede artmayan haneler ya harcamaları kısmak ya da zorunlu harcamalarını karşılamak için borçlanmak durumunda kalmaktadır."