Tütün ve alkollü içki satış belgelerine yüzde 123 zam

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, tütün ve alkollü içki satış belgeleri için ödenmesi gereken bedeller yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranında artırıldı. 2023 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri şöyle:

Toptan satış belgeleri: 28 bin 813 TL

Perakende satış belgeleri:

- İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bin 482 TL

- İlçe merkezlerinde 980 TL

- Diğer mahallerde 356 TL

Açık içki satış belgeleri:

- İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 6 bin 186 TL

- Diğer mahallerde 2 bin 374 TL

Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:

- İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 15 bin 47 TL

- Diğer mahallerde 13 bin 821 TL