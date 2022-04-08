Türk yetkili: Rusya ve Ukrayna görüşmeleri Türkiye'de yapmaya istekli ama...

Rusya ile Ukrayna arasında Buça kentinden gelen görüntülerin ardından askıya alınan görüşmelerin devamına ilişkin Türkiye'den bir yetkilinin açıklaması bugün AFP haber ajansı tarafından isimsiz olarak aktarıldı.

Ajans sözkonusu yetkilinin "Hem Rusya hem Ukrayna görüşmeleri Türkiye'de yapmaya istekli ancak ortak bir metinde anlaşmaktan çok uzaklar" dediğini duyurdu.

Aynı yetkili Donbass ve Kırım bölgelerinin statüsü ve güvenlik garantileri dahil "bekleyen bazı konular" olduğunu söylerken, görüşmelerin bir sonraki turuna ilişkin herhangi bir tarih belirlenmediğini dile getirdi.