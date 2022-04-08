Güncelleniyor | Ukrayna'da savaşın 44. günü

Rusya-Ukrayna savaşı 44. gününde sürüyor. İngiltere Rus birliklerinin Ukrayna'nın kuzeyinden "tamamen" çekildiğini açıkladı. ABD Ukrayna'ya 10 binin üzerinde anti-zırh sistemi ve binin üzerinde uçaksavar dahil silah sevkıyatını duyurdu. Çatışmalar Ukrayna'nın doğusunda ve Mauripol'de yoğunlaşmış bulunuyor. Kremlin'den "ciddi sayıda askerimizi kaybettik" açıklaması yapıldı. AB liderleri ise bugün Kiev'i ziyaret ediyor.

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Kramatorsk'ta tren istasyonu vuruldu: En az 30 ölü, 100 yaralı

Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonu roketle vuruldu. Onlarca kişinin öldüğü belirtiliyor.

Ukrayna devlet demiryolu şirketi, istasyonun Rusya tarafından vurulduğunu, Donetsk Halk Cumhuriyeti ise Ukrayna birliklerinin istasyonu hedef aldığını ileri sürdü.

Reuters'ın haberine göre Ukrayna devlet demiryolu şirketinden yapılan açıklamada istasyonun sivillerin tahliyesi için kullanıldığı, saldırı sonucu en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği ve 100'ün üzerinde yaralı olduğu belirtildi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamada ise Ukrayna birliklerinin Kramatorsk'a Toçka-U füzesi attığı belirtildi.

Japonya 8 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın 8 büyükelçilik çalışanının "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve sınır dışı edileceklerini açıkladı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Avrupa ülkelerinin çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararına Washington'un da katılabileceğini söylemişti.

AB'den Kiev'e ziyaret

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edecek. Leyen ve Borrell Kiev'e doğru yola çıktıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Hulusi Akar Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar görüşmede "diplomatik çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı". Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetinin üzerinde durulduğu görüşmede, Akar'ın "Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha ifade ettiği" belirtildi.

ABD'den Ukrayna'ya 12 bin anti-zırh sistemi

ABD Ukrayna'ya 12 bin anti-zırh sistemi ve "yüzlerce" kamikaze drone'u sevk etme taahhüdünde bulundu. Biden yönetiminden Perşembe akşamı yapılan açıklamada Ukrayna'ya gönderilen ve gönderilecek olan silahları kapsayan listede 12 binden fazla anti-zırh sistemi ile "yüzlerce" diye ifade edilen Switchblade kamikaze İHA'lar yer aldı.

ABD yönetimi Salı günü Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek silah desteğini onaylamıştı. Savaşın başından beri ABD'nin Ukrayna'ya silah desteği 1,7 milyar doları buldu.

Kremlin: Ciddi sayıda askerimizi kaybettik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın asker kaybına ilişkin açıklamada bulundu. Sky News’e konuşan Peskov, Rusya’nın asker kayıpları hakkında yöneltilen soruya “Evet, ciddi sayıda askerimizi kaybettik ve bu bizim için büyük bir trajedi” yanıtını verdi. Rusya son olarak 26 Mart tarihinde kayıp asker sayısını bin 351 olarak açıklamıştı.

İngiltere: Rus birlikleri Ukrayna'nın kuzeyinden çekildi

İngiltere Savunma Bakanlığı son askeri istihbarat değerlendirmelerine göre Rus birliklerinin Ukrayna'nın kuzeyinden Belarus ve Rusya'ya "tamamen çekildiğini" açıkladı.

Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliği askıya alındı

Buça'daki görüntülerin ardından BM Genel Kurulu'nda dün yapılan oylamada Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliği askıya alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy son yaptığı açıklamada Borodyanka'daki durumun Buça'dan daha kötü olduğunu savundu.

Buça'daki sivil ölümlerine ilişkin Batı, Rusya'yı sorumlu tutarken, Rusya sivilleri hedef aldığı iddialarını reddediyor.