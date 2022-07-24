Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden 'petshop' açıklaması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) tarafından yapılan açıklamada, petshopların Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu’na bağlandığı bilgisinin gerçek olmadığı, ilgili haberlerin bir yanlış anlamadan kaynaklandığını belirtti.

TVHB'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Ev hayvanlarının kasaplık bir hayvan gibi değerlendirildiği algısı oluşturacak olan bu uygulamanın kamuoyunda yeni tartışmalara ve yeni karşıtlıklara yol açabilecek olmasının yanı sıra; bakım, beslenmeden hayvan sağlığına, hayvan refahına, halk sağlığına kadar birçok özellikli konuyu kapsayan petshop uygulamasının ilgili odaya bağlanması temsil anlamında da sıkıntı oluşturacağından bu uygulamanın doğru olmadığı tarafımızca ifade edilmiş ve konu ile ilgili gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Tarafımıza intikal eden son bilgilere göre bu bilginin gerçek olmadığı, bir yanlış anlamadan kaynaklandığı bilgisine ulaşılmıştır.”