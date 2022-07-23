Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan yeni petshop açıklaması

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kısa süre önce yayınlanan bir genelge ile faaliyetleri federasyonlarına bağlanan petshoplarla ilgili açıklama yapmış, petshopların Kasaplar Odası'na bağlandığını açıklamıştı.

DHA'nın haberine göre Osman Yardımcı, petshopların Kasaplar Odası'na bağlanmasının yanlış anlaşıldığını söyledi. Yardımcı, tüm petshopların değil odalaşamayanların kasaplar odası çatısı altında toplandığını belirtti. Petshopların odalaşmadığı kentlerde canlı hayvan satanların Kasaplar Odası'na, yem satanların ise Fırıncılar Odası'na kaydedildiğini, düzenlemenin ise yeni olmadığını kaydeden Yardımcı, “1 yıl önce yapılan bir düzenleme. Tamamen esnafı korumak için yapılmış bir çalışma ama görüyorum ki yanlış anlaşılmışız. Petshoplardan canlı hayvan satanlar eğer odalaşamadıysa karma oda olarak Kasaplar Odası içinde yer alıyor. Yem satanlar ise Fırıncılar Odası'nın çatısı altında toplanıyor. Antalya'daki petshopların tamamında veteriner var. Düzenli ve sağlıklı şekilde hayvan satışı yapılıyordu. Bence petshoplarda canlı hayvan satışı yapılmadır” diye konuştu.

Tartışmalar üzerine açıklama yapan İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, “Kendilerinden aldığım bilgilere göre, kurumsal olarak farklı odalara dağıtım yapılacak. 'Ticari açıdan bu uygun görülmüş' deniliyor ama daha önce de çiçekçiler alt grubuna üyelerdi” dedi. Profesyonel Evcil Hayvan Ticareti ile Uğraşanlar Derneği Başkanı Misak Kehyeoğlu ise Ankara'da 200 petshop sahibinin Manavlar Odası'na üye olduğunu söyledi.