Türk ve Rus bandıralı gemilerin Boğaz'da çarpışmasıyla ilgili Rusya'dan soruşturma

Rusya'nın Kuzey-Batı Ulaştırma Savcılığı, Türk ve Rus bandıralı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çarpıştığı kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre savcılıktan yapılan açıklamada, "St. Petersburg Ulaştırma Savcılığı, İstanbul Boğazı'nda Rus bandıralı Rusich 10 ve Türk bandıralı Tahsin İmamoğlu gemilerinin çarpışmasıyla ilgili olarak seyir güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığına dair inceleme yapıyor" denildi.

'Voljskoe Parohodstvo' adlı şirkete ait Rusich 10 adlı kuru yük gemisi Gemlik'ten Rusya'ya giderken Tahsin İmamoğlu adlı gemiyle çarpışmış, Rus tarafı kazanın nedeninin Türk gemisinde yaşanan dümen arızası olduğunu belirtmişti.

Kazaya ilişkin Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada, gemilerin kaza sonrası Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirlendiği ifade edilmişti.