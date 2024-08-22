Türk-İş ve Hak-İş’ten sonra DİSK de miting tarihlerini duyurdu

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK 9 Temmuz’da ortak bir açıklama yaparak asgari ücretin acilen artırılmasını talep etmişti. Asgari ücrete zam yapılmazken aradan geçen sürede 10 maddelik talep listesi için bir eyleme girişmeyen üç konfederasyon ayrı ayrı mitingler yapacak. Üç konfederasyondan son olarak DİSK eylem programını duyurdu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu dün Gebze’deki Mersen fabrikasında grevin 125. gününde düzenlenen dayanışma etkinliğinde konuştu.

Çerkezoğlu DİSK’in “Gelirde Adalet Vergide Adalet” için eylem programını açıkladı.

Buna göre DİSK Ağustos ayının son haftasında işyerleri eylemleri ve Eylül ayının ilk haftasında tüm illerde yerel eylemler düzenleyecek, daha sonra ise bölge mitingleri yapacak.

İlk bölge mitingi 13 Eylül’de Mersin’de Akdeniz ve Çukurova bölge mitingi olacak. 20 Eylül’de İzmir’de ise Ege bölge mitingi düzenlenecek.

DİSK İstanbul, Ankara ve diğer bölge mitinglerinin tarihlerinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu.

İşçiden gelen baskıların ardından Türk-İş ve Hak-İş de mitingler düzenleme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Buna göre Türk-İş 26 Ağustos’ta Tekirdağ Çerkezköy’de ve 3 Eylül’de Zonguldak’ta miting yapacak.

Hak-İş ise yarın Kayseri’deki mitinginin ardından 5 Eylül’de Kocaeli’de ve 13 Eylül’de Gaziantep’te miting düzenleyecek.