'Türk vatandaşlığına sonradan geçmiş seçmen sayısı 240 bin civarında'

14 Mayıs seçimlerine haftalar kala oy kullanacak seçmenlerinin kaçını Türkiye vatandaşlığını sonradan elde edenlerin oluşturduğu merak konusu olmuştu. Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin ortak araştırmasında bu sayısının 250 bine yaklaştığı tespit edildi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya "Türk vatandaşlığına sonradan geçmiş seçmen sayısı 5 farklı ülkeden 240 bin civarında. Bunun da 150 bin kadarı ilk kez oy kullanacaklardan oluşuyor. Tespitlerine göre bunun 170 bin kadarı Suriye, 23 bini Afgan, 16 bin 500’ü Irak, 6 bin kadarı da Libya uyruklu" bilgisini paylaştı.

Araştırmadan elde edilen sonuçların resmi verilerle uyuştuğunu da belirten Sarıkaya, "İktidar partileri açısından bakıldığında da durum farklı değil; orada da Bakan Soylu’nun verdiği rakam örtüşüyor. Ayrıca bu kişilerin hepsinin birden bir partiye yöneleceğinin düşünülmesi de ayrı bir konu" değerlendirmesinde bulundu.