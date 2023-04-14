'Türk vatandaşlığına sonradan geçmiş seçmen sayısı 240 bin civarında'

Millet İttifakı bileşenlerinin 'farklı yöntemler kullanarak' yaptığı araştırmaya göre seçmenlerin yaklaşık 240 bini sonradan Türkiye vatandaşlığı sonradan elde etti.

Haber Merkezi

14 Mayıs seçimlerine haftalar kala oy kullanacak seçmenlerinin kaçını Türkiye vatandaşlığını sonradan elde edenlerin oluşturduğu merak konusu olmuştu. Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin ortak araştırmasında bu sayısının 250 bine yaklaştığı tespit edildi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya "Türk vatandaşlığına sonradan geçmiş seçmen sayısı 5 farklı ülkeden 240 bin civarında. Bunun da 150 bin kadarı ilk kez oy kullanacaklardan oluşuyor. Tespitlerine göre bunun 170 bin kadarı Suriye, 23 bini Afgan, 16 bin 500’ü Irak, 6 bin kadarı da Libya uyruklu" bilgisini paylaştı. 

Araştırmadan elde edilen sonuçların resmi verilerle uyuştuğunu da belirten Sarıkaya, "İktidar partileri açısından bakıldığında da durum farklı değil; orada da Bakan Soylu’nun verdiği rakam örtüşüyor. Ayrıca bu kişilerin hepsinin birden bir partiye yöneleceğinin düşünülmesi de ayrı bir konu" değerlendirmesinde bulundu.

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