Türk TORAKS Derneği'nden açıklama: Okullar açılmalı

Covid-19 salgınında vaka sayıları son olarak 19 bine yükselirken Türk TORAKS Derneği artışta Delta varyantının etkili olduğunu söyledi ve okulların açılmasının tehlikeye girmemesi için alınması gereken önlemleri sıraladı.

“Bir hafta içinde hasta sayısında 25-30 bini, Ağustos’ta da günlük 60 bin vaka sayısına ulaşacağımızı düşündürmektedir.” denilen açıklamada okulların açılması ve eğitime güvenle devam edilebilmesi için de okullarda her hafta PCR testi uygulaması önerildi.

Delta varyantı salgının seyrinde olumsuz bir gidişata neden olduğu dile getirilen açıklamada "İngiltere’de vaka sayıları 50 bini aşarken, Amerika’da da mevcut vakaların yüzde 51’i Delta kaynaklı hale geldi. Fransa’da ise son 2 haftada yüzde 207’lik bir artış vardır. Türkiye’de vaka sayıları bayram tatilinin ardından yeniden 20 bine yaklaşırken bu dalganın 'aşısızların' dalgası olacağı öngörülüyor." denildi.

Aşılanma oranlarının özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da hala çok düşük olduğuna dikkat çekilen açıklamada ağır hastaların ve hastaneye yatanların tamamının aşı olmayanlar olduğu dile getirildi.

"Mevcut veriler, kullanım izni verilen çoğu Covid-19 aşısının yaygın varyantların neden olduğu ciddi hastalıklara karşı ciddi bir koruma sağladığını ve mRNA aşılarının koruyuculuğunun daha yüksek olduğunu gösteriyor." denilen açıklamada Covid-19 aşılarının, kişilerde üst solunum yollarındaki bulaşıcı viral yükün süresini kısalttığı ve bunların miktarını azalttığı ve bulaştırma olasılığını düşürdüğü dile getirildi.

Türk TORAKS Derneği, göçmenlerin, aşı karşıtlarının ve aşı kararsızlarının yeni varyantların oluşmasına neden olabileceğini belirtirken, eğitim sorununa dikkat çekti:

“OECD raporuna göre, eğitim performansı en düşük olan ülkeler 2020'de okullarını daha uzun süre tamamen kapatma eğilimi gösterdi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 30 üye ülkenin, Mart 2020'nin ortasından Mayıs veya Haziran 2020 ortasına kadar okullarının tamamını veya çoğunu kapatmıştır. Türkiye’de hem ilkokul hem lise seviyelerinde kapalı kalan öğretim günü sayısı 100’ü geçtiğinden dünya ortalamasının üzerindedir. Uluslararası Pediatri Kurumu, Türkiye’de çocukların 1.5 yıldır okullarından mahrum bırakıldığının altını çizerek “Eğitime bir yıl daha ara verilirse bir nesli kaybedeceğiz” açıklamasını yapmıştır.”

Dernek okulların mutlaka açılması gerektiğini belirttiği açıklamasında bunun sağlıklı koşullarda yapılabilmesi için de 5 madde sıraladı:

1. Okullar güvenli koşullarda açılmalı, öğrenciler yüz yüze eğitimden mahrum kalmamalıdır. Maske, mesafe, sınıflardaki öğrenci sayılarının azaltılması, sınıflarda ve servislerde uygun havalandırmanın sağlanması, haftada en az bir PCR testi yapılması, daha az öğrencinin olduğu sınıflar oluşturmak için öğretmen sayısının arttırılması çok önemlidir. Yetişkinlerde aşılama oranlarımızı arttırırsak, çocuklardaki riski de azaltırız. O yüzden şu anda aşılanmak ve kurallara uymak, çocuklarımızın eğitimi açısından da her zamankinden çok daha önemlidir.

2. Özellikle vaka sayılarının arttığı İngiltere, Rusya gibi ülkelerde gelen turistler için daha sıkı önlemler alınmalı, PCR testi ve sınır kontrolleri yapılmalıdır.

3. Her açıklamamızda vurguladığımız gibi uzmanlık dernekleri, sağlık meslek örgütleri ve yerel yönetimler salgın kontrol sürecinde alınacak önlemler konusunda sürece dahil edilmelidir.

4. Aşılama hızı arttırılmalı, özellikle çift doz aşılama oranı yüzde 70’lere çıkarılmalıdır. Bunun için etkin bir bilgilendirme kampanyasına başlatılmalı, halk aşı konusunda ikna edilmeli, aşı karşıtı kampanyalara izin verilmemelidir.

5. Aşı olmamış kişilerin çok sayıda insanın bulunduğu tüm kapalı ortamlara girişinde hasta olmadıkları gösterilmeli, bunun için güvenilirliği yüksek hızlı antijen testlerini zorunlu tutmak düşünülmelidir. En az iki aşısı olanlar her yere rahatlıkla girebilmelidir. Kapalı ortamlarda çalışılan iş yerlerinde havalandırma ve ffp2 maske takılması, semptoma bakılmaksızın periyodik PCR testi yapılması gereklidir.