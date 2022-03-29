Türk televizyonlarından manzaralar: 'Will Smith'in tokadı gerçek mi, mizansen mi?' diye tartıştılar

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında "Will Smith tokadı gerçek mi, mizansen mi?" sorusu tartışıldı.

Hakan Bayrakçı'nın elinde sopayla görüntüleri analiz ettiği programın diğer konuklar Emekli Jan. Kur. Albay Eray Güçlüer, G.Kurmay Eski İstih. Bşk. İsmail Hakkı Pekin ve Turgay Güler oldu.

Konuyu sosyal medyada gündeme getiren paylaşımlardan birinde Özge Mumcu Aybars, "Will Smith'in tokatı sopayla anlatılıyor. Hakkı Pekin orada yorumcu. Fantastik bir ortam" yorumunda bulundu.