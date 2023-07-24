Türk Telekom'dan VAE tarife güncellemesi: İnternete büyük zam geldi

Türk Telekom, referans veri akış erişim (VAE) tarifelerinde fiyat güncellemesi yaptı.

Türk Telekom’un bu tarife güncellemesi, tüketici açısından internet hizmetlerinde yüzde 70 zam anlamına geliyor.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre Türk Telekom, geçtiğimiz yıl 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere VAE'ye yüzde 67 zam yapmıştı. Zam, daha sonra Haziran ayında yürürlüğe girecek şekilde ertelenmişti.

İnternet hizmetleri ile ilgili olarak tarifelerin ne zaman düzenleneceği, yeni fiyatların ne zaman yürürlüğe konulacağına ilişkin yasal bir düzenleme yok. Türk Telekom’un yeni tarifeleri, 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girdi.

Hem VAE hem de port ücretlerine geçen seneki tarifenin üzerine yüzde 70 zam yapıldığı görülüyor.

Arıza kaydı ceza bedeli 270 liraya yükseltildi

Türk Telekom tarifelerinin en çok şikayet alan fiyat artışı ise arıza durumunda müşteriye yansıtılacak ücret oldu.

Türk Telekom’dan kaynaklanmayan arıza kaydı ceza bedeli 270,21 TL’ye yükseltildi.

Daha önce uygulanan tarifede Türk Telekom bu ücreti İnternet Servis Sağlayıcı’ya 14 TL olarak yansıtıyordu.