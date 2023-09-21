Türk Telekom'dan internet tarifelerine zam: En ucuz paket 585 lira olacak

Türk Telekom, internet abonelik fiyatlarına 1 Ekim’den itibaren zam yapacağını duyurdu. En ucuz abonelik paketi 585 liradan başlayacak.

Yapılan açıklamaya göre yapılacak zam, taahhüdü bulunan abonelikleri kapsamayacak.

Konuya ilişkin Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır. Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler." denildi.

Bireysel tarifede limitsiz internet paketlerin zamla birlikte yeni fiyatları şöyle olacak: