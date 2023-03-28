Türk Telekom yetkilisinden deprem açıklaması: 'Gayet şanslı bir deprem demek isterim'

Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy, TBMM Depremleri Araştırma Komisyonu’nda; İstanbul ve Ankara’da veri merkezleri olduğunu kaydederek, “Bu deprem bizi çeperlerde buldu. Eğer deprem İstanbul, Ankara’da olsa bizim veri merkezlerimiz de zarar görebilirdi. Ama bu depremde öyle bir şey olmadı. Onun için gayet şanslı bir deprem demek isterim, tırnak içinde” dedi.

TBMM Depremleri Araştırma Komisyonu’nda, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu sunum yaptı. Karagözoğlu’nun yaptığı sunuma göre deprem bölgesinde 5 Şubat günü 100 bin civarında olan arama sayısı 6 Şubat günü yaklaşık 7 kat artışla 700 bin civarına yükseldi. Sunumda, 2022 yılında geçmiş dönemlerdeki depremlerde GMS operatörlerine kesilen para cezasının 107,6 milyon lira olduğu, ayrıca 4 yetki iptali, 35 uyarı, 281 para cezası verildiği belirtildi.

Deprem bölgesindeki internet kalitesine ilişkin verilerin de yer aldığı sunumda, depremden etkilenen illerde 3 GMS operatörünün indirme hızının 6,73 ve yükleme hızının da 3,27 olduğu belirtildi. Karagözoğlu, ayrıca saat 04.17’deki depremin ardından saat 06.14’te borcu nedeniyle kapanan hatların açıldığını ifade etti.

'Kendimizi anlatmak bizim için büyük bir nimet'

Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy, “Kendimizi anlatmak bizim için büyük bir nimet oldu, inşallah doğru şeyleri size anlatacağız” diyerek komisyon üyelerine teşekkür etti.

Gürsoy’un yaptığı sunuma göre; deprem bölgesinde bulunan Türk Telekom’un 3 bin 476 çalışanından 37’si hayatını kaybetti. Türk Telekom’un deprem bölgesinde 4 binası yıkılırken; 31 binasının ağır hasarlı ve 16’sının da orta hasarlı durumda olduğu bilgisinin yer aldığı sunumda, 10 ilde bulunan 2 bin 573 baz istasyonundan 90’ı ağır hasar aldı, 75’i yıkıldı.

'Gayet şanslı bir deprem demek isterim'

Gürsoy, İstanbul ve Ankara’da veri merkezleri olduğunu kaydederek, “Bu deprem bizi çeperlerde buldu. Eğer deprem İstanbul, Ankara’da olsa bizim veri merkezlerimiz de zarar görebilirdi. Ama bu depremde öyle bir şey olmadı. Onun için gayet şanslı bir deprem demek isterim, tırnak içinde” dedi.

Gürsoy, deprem öncesine göre çağrıların yüzde 540 oranında arttığını kaydederek, 40 milyon olan çağrı sayısının 140 milyona çıktığını açıkladı.

Gürsoy, 6 Şubat’ta 39 mobil baz istasyonunu bölgeye sevk ettiklerini ve 7’sinin deprem günü hizmete alındığını bildirerek, şu anda 121 mobil baz istasyonunun bölgede hizmet verdiğini söyledi.

"Kaynağı enerji kesintisi"

Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satın Alma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur, iletişim sıkıntısını enerji kesintisine bağlayarak, “Kendi şirketim adına konuşabilirim, Türk Telekom şebekede herhangi bir kesinti, daralma, yavaşlama, müşterinin aldığı servis kalitesini etkileyecek herhangi bir problem yaşanmadı, problemin temel kaynağı baz istasyonları kısmından kaynaklanıyor. Baz istasyonlarının ise depremde sadece 75 tanesi kesildi. Bölgedeki toplam baz istasyonları sayımızın yüzde 4’ü, geri kalan baz istasyonlarımızın kesilme nedeni ise enerji kesintisi. Enerji kesintisinin bu kadar uzun sürdüğü coğrafyada doğal olarak servis veremedik. Ekipmanlarımız, kapasitemiz ayaktaydı” diye konuştu.

Vodafone Genel Müdür Yardımcı Vekili Adem Özdemir de sıkıntının nedeninin enerji kesintisi olduğunu açıklayarak, “Her operatörün olduğu gibi bizim de bir afet planımız var. Bakanlığımız ile regüler olarak istişare ediyoruz, sunuyoruz. Deprem anında bunu devreye soktuk. Bu konuda yurtdışındaki diğer iştiraklerimizden aldığımız bilgi birikimi var. Biz burada ISO 22301 standartlarımıza göre hareket ediyoruz” dedi.

Ciro sorusuna 'yazılı verelim' yanıtı

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek’in “Cironuzun yüzde kaçını yatırıma ayırıyorsunuz?” sorusu üzerine TURKCELL Superonline Genel Müdür Yardımcısı Tümay Ünal“Yazılı olarak veririz” yanıtını verdi.

Ünal, bölgedeki 3 bin 214 baz istasyonlarından 241’inde kalıcı hasar oluştuğunu aktararak, bunun baz istasyonlarının yüzde 7’sine karşılık geldiğini ifade etti.

Ünal, “Tam 121 tane istasyonumuzda şu anda enerji yok. Türkiye’nin yüzde 15’ini etkilemiş bir afetten bahsediyoruz. Gerçekten çok zorlandık sahada. Depremin ilk günü 1050 istasyonumuzu kaybettik. Dördüncü günü 355’e düşmüş” diye konuştu.

Ünal, 160 baz istasyonunu da kalıcı olarak kaybettiklerinin ve yerine mobil baz istasyonu kurduklarını aktardı. (ANKA)