Türk Telekom EuroCup'ta finale yükseldi

Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan yarı finalde Türk Telekom, Prometey ile Letonya'nın başkenti Riga'da karşılaştı.
Taylor'ın bitime 31 saniye kala kaydettiği basketle skor üstünlüğünü ele geçiren Türk Telekom, sahadan 76-74 galip ayrıldı ve Avrupa kupalarında ilk kez adını finale yazdırdı.
Türk Telekom finalde, İspanya temsilcileri Gran Canaria ile Joventut Badalona arasında yapılacak yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.
7Days Avrupa Kupası'nı kazanan takım gelecek sezon doğrudan THY Avrupa Ligi'nde yer alacak.