Türk Tabipleri Birliği: Kapalı ortamlarda maskeye geri dönülmeli

Türk Tabipleri Birliği (TTB) koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından yaptığı açıklamada, vaka sayılarının haftalık olarak paylaşılıyor olmasına tepki göstererek, aşı ve maske uygulamasının yeniden başlaması gerektiğini belirtti.

TTB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “COVID-19 vaka sayılarında artış görülmektedir. Başta riskli yurttaşlar olmak üzere durma noktasına gelen aşılanma çocukları da kapsayacak şekilde başlatılmalı, kapalı ortamlarda maskeye geri dönülmeli, testler artırılmalı, veriler test sayılarıyla birlikte günlük paylaşılmalıdır” dedi.