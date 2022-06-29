2021 yılında 8 milyardan fazla maske, 73 milyondan fazla kolonya satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 yılı sanayi ürün (PRODCOM) istatistiklerini bugün açıkladı. Buna göre Türkiye’de geçen yıl 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil üretildi. 12 milyon 80 bin 549 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 171 bin 608 adet kombi (hermetik), 80 milyon 568 bin 682 litre kolonya, 243 milyon 581 bin 864 ton hazır beton ve 5 milyar 410 milyon 849 bin 833 TL'lik tıbbi ilaç üretildi.

Satışların yüzde 14,2'sini ana metal sanayii ürünleri oluşturdu

2021 yılındaki satış tutarının yüzde 14,2'sini ana metal sanayii ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12,4 ile gıda sanayii ürünleri, yüzde 8,4 ile tekstil sanayii ürünleri ve yüzde 8 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

İmalat sanayiinde 2021 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin, toplam satış değerinin yüzde 3'ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 71,3 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 25,6 oldu. İmalat sanayiinde 2021 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında toplam satış değerinin yüzde 50,3'ünü ara mallar, yüzde 21,4'ünü dayanıksız tüketim malları oluşturdu. Enerjinin payı ise yüzde 5,6'da kaldı.

8 milyardan fazla maske satıldı

Türkiye’de, 2021 yılında 8 milyar 354 milyon 13 bin 780 adet maskenin ve 73 milyon 190 bin 943 litre kolonyanın üretimden satışı yapıldı. Sabun ve organik yüzey aktif ürünlerin üretimden satış miktarı 372 milyon 914 bin 772 kilogram iken dezenfektanın ise 55 milyon 262 bin 912 kilogram (aktif edilen maddelerin kilogramı) oldu. Benzer şekilde maske üretiminde de kullanılan dokusuz kumaşın üretimden yapılan satış miktarı, 695 milyon 671 bin 603 kilogram olarak kayıtlara girdi. (ANKA)