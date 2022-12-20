Türk-İş resmi asgari ücret teklifini açıkladı: 'Altında teklif gelirse masaya oturmayacağız'

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise, tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

İşçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun, bu toplantıda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlenmesi bekleniyor.

Atalay: Teklifimiz 9 bin lira

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tekliflerinin 9 bin lira olduğunu açıkladı.

"Bizim teklifimiz 9 bin lira. Altında teklif gelirse masaya oturmayacağız" diyen Atalay'ın açıklaması şu şekilde:

"20 gündür Türk-İş'in teklifi 7 bin 785... Bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi bakan beye söyledim. Komisyona söyledim. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin TL arkadaşlar. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız."