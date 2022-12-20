Yeni asgari ücret için üçüncü toplantı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı. Toplantıya, patron heyetine başkanlık etmek üzere TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçileri temsilen TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak gitti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki basına kapalı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği belirtildi.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Kavlak, toplantıya girişinde basın mensuplarının soruları üzerine, "İnşallah insanların umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşırız, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız. Arzumuz bu yönde" dedi. (AA)