TÜRK-İŞ mitinginde Atalay'a istifa çağrısı: Destekçilerinden 'Vur de vuralım' sloganı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), ekonomik kriz ve işçilerin yaşadığı geçim sorununa dikkat çekmek iddiasıyla bugün Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde "Zordayız, Geçinemiyoruz" isimli bir miting düzenledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mitinge gelen işçiler tarafından istifaya çağrıldı. Konuşma yapmak için sahneye çıkan Atalay, işçiler tarafından “Ergün istifa” sloganıyla protesto edildi.

"İstifa" sloganlarına sahneden müdahale eden sunucu, "Arkadaşlar lütfen. TÜRK-İŞ'in gururu, Türkiye işçi sınıfının lideri, genel başkanımız Ergün Atalay burada. Haksızlığa dur diyor. Vergide adalet diyen, taşerona kadro olan, kamu toplu sözleşmesini son kuruşuna kadar imzalayan Ergün Atalay burada" ifadelerini kullandı.

Üzerinde TÜRK-İŞ önlüğü olan sahnedeki Atalay destekçileri işçilerin istifa çağrısına "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganıyla karşılık verdi.

İstifa sloganlarına tepki gösteren Atalay ise yalnızca 398 delegenin oy kullandığı son genel kurulda yüzde 94 oy ile genel başkan seçildiğini anımsatarak şöyle konuştu:

"İşverenlerle mücadele edersin, sermayeyle mücadele edersin, siyasetçiyle mücadele edersin, ama evin içinde bir avuç kardeşimiz evini taşlamaya kalkarsa inanın ayıp ediyor, günah işliyor. Seçtiğiniz adamın başında sonuna kadar durmak mecburiyetindesiniz. Durmazsanız sizi parça parça ederler. Sizi bu ülkede nefes alamayacak duruma getirdiler. TÜRK-İŞ sizin eviniz. Ben emanetçisiyim. Buradaki arkadaşlar emanetçisi. Kimi istiyorsanız onu seçin. Yanımda, aileniz gibi, kardeşiniz gibi, kapı gibi durursanız nefes alırsınız. Ama kapı gibi durmazsanız, evinizi taşlarsanız, 3-5 arkadaşa fırsat verirseniz, onları konuşturursanız bu sorunları aşamazsınız."

İktidarın can simidi, patronun dostu: TÜRK-İŞ

AKP'ye yakınlığıyla bilinen TÜRK-İŞ sadece son bir yılda patronların asgari ücret teklifini pazarlıksız kabul etti, kamuda ek zam yapmayan bakana övgüler düzdü...

2023'ün Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda iktidar, işçi kesimini sadece TÜRK-İŞ'in temsil etmesine izin vermişti. Komisyon iki defa toplandı ama kamuoyuna bir rakam söylemedi. Taraflar daha sonra Erdoğan'ın davetiyle Saray'a gitti. Asgari ücret için 18 bin lira öneren Türk-İş "uzlaşamadık" dese de masaya oturdu. Ardından yeni asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğu açıklandı. TÜRK-İŞ'in uzlaşıya vardığı meblağ, birkaç ay sonra sendikanın yayımladığı araştırmaya göre bile açlık sınırının altında kaldı.

Bu yılın başında kamuda çalışan 700 binin üzerinde işçinin ek zam talebi TÜRK-İŞ, Hak-İş ve hükümetin elbirliğiyle imzalanan ek protokolle görmezden gelindi. İmzalanan ek protokolde kamu işçilerine ek zam yapılmadı, yalnızca 200 bin işçiyi ilgilendiren yüzde 10 civarında bir ücret artışı yapıldı. Ek protokolün ardından TÜRK-İŞ yönetimine tepki gösteren işyeri temsilcilerinin ve işçilerin istifaları başladı. İşçiler tepkiliyken, TÜRK-İŞ Başkanıysa dönemin Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a övgü düzerek "Sayın Bakanımız, bu yaptığınız azımsanacak bir iş değil" dedi.