Türk-Metal OPPO'da direnişi kırdı, basın emekçilerine saldırdı

İstanbul Tuzla'da bulunan devlet teşvikli Çin sermayeli OPPO, 500'ün üzerinde işçiyi işten çıkarmıştı.

Türk Metal Sendikası'nda örgütlü olan ancak sendikanın desteğini alamadığını belirten işçiler, bugün fabrikanın önünde bir araya geldi.

Sendika yetkililerinden tehdit ve saldırı

Dün başlayan eylemde sendika yetkililerinin tepkisiz kalmasına öfke duyduklarını belirten işçiler, bugün eylemlere devam etmek istediklerini belirtirken; sabahın erken saatlerinden itibaren sendika yetkilileri ve farklı fabrikalardan işyeri temsilcileri de fabrika önüne geldi.

İşçilere iş bulacağını söyleyen Türk Metal Sendikası İstanbul Anadolu Bölge Temsilciliği Başkanı Serkan Gül ve beraberindeki temsilcilerin saatler boyunca hem basın emekçilerine hem de işçilere yönelik tehditkar tavırları dikkat çekti.

Basın emekçilerinin ve direnişe desteğe gelenlerin provokatör olduğunu dile getiren yetkililer, işçileri fabrika önünden sendika şubesine götürmek istedi.

İşçilerin eylem yapmaya devam etme yönündeki açıklamaları sırasında yetkililer, basın emekçilerini tehdit etti ve darp etmeye çalıştı.

İşçilerin kararlılığını kırmayı hedeflediler

Tehdit ve baskıyla işçileri sendika şubesine götüren yetkililer, işçilerin içeride kalan hakları için mücadele edeceğini söylemesine rağmen; işe geri dönme talebine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. İşçilerin fabrika önündeki direnişini kıran sendikanın, işçilerin eylem sırasındaki ve sonrasındaki kararlılığını da kırmayı hedeflediği gözlemlendi.