Türk lirasını klozete atan kişi adli kontrol şartıyla serbest

'Mika Can Raun' adıyla tanınan 'sosyal medya fenomeni' Mikail Can Kurnaz, 100 liralık banknotu klozete attığı anları videoya kaydederek sosyal medyada paylaşması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan Kurnaz, 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçlamasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kurnaz, savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi. Hakimlik Kurnaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını hükmetti.