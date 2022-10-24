Türk lirasını klozete attığı videoyu TikTok'ta paylaşan fenomen Mika Can Raun gözaltına alındı.
Ne olmuştu
TikTok hesabı üzerinden paylaştığı videolarla fenomen olan Mika Can Raun yayınladığı videoda 100 Türk Lirasını klozote atarak sifonu çekti.
yavuz karamahmutoğlu
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Türk lirasını klozete atan fenomen gözaltına alındı
Türk lirasını klozete attığı videoyu TikTok'ta paylaşan fenomen Mika Can Raun gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Türk lirasını klozete attığı videoyu TikTok'ta paylaşan fenomen Mika Can Raun gözaltına alındı.
TikTok hesabı üzerinden paylaştığı videolarla fenomen olan Mika Can Raun yayınladığı videoda 100 Türk Lirasını klozote atarak sifonu çekti.