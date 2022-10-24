Türk lirasını klozete atan fenomen gözaltına alındı

Türk lirasını klozete attığı videoyu TikTok'ta paylaşan fenomen Mika Can Raun gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Türk lirasını klozete attığı videoyu TikTok'ta paylaşan fenomen Mika Can Raun gözaltına alındı.

Ne olmuştu

TikTok hesabı üzerinden paylaştığı videolarla fenomen olan Mika Can Raun yayınladığı videoda 100 Türk Lirasını klozote atarak sifonu çekti.