Türk-İş'ten 'zam' açıklaması: Enflasyon bu hızla devam ettiği müddetçe bir özelliği olmaz

Türk-İş'in sokakta çalışan dönüşüm işçileri için Ankara’da bir otelde verdiği iftara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran da katıldı.

Burada bir konuşmada yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete yıl ortasında yapılacağı iddia edilen zamla ilgili mesaj verdi.

Atalay, “Önümüzde son yılların en yüksek enflasyonunun olduğu bir ortamdayız. Bir an evvel bu enflasyon belli bir noktaya getirilir de, istediğin kadar zam al. Enflasyon bu hızla devam ettiği müddetçe alacağın zammın bir özelliği olmaz” dedi.