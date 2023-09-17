Türk-İş'ten AVM'lerde örgütlenmenin engellenmesine tepki

Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, AVM’lerdeki örgütlenme faaliyetleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Alemdar, 16 milyon 413 bin sigortalı işçiden 2 milyon 421 bininin sendikalı olduğunu belirterek, sendikalı işçisi sayısının yüzde 14'ler civarında olduğunu vurguladı. Sendikal hak ve özgürlüklerin yasal olarak güvence altında olmasına rağmen birçok işverenin sendikal örgütlenmeyi engelleyen tutum ve davranışlar sergilediğine dikkati çeken Alemdar, şunları kaydetti:

Derimod patronundan sendikadan istifa edene ikramiye teklifi

"Sendikal örgütlenme karşıtı tutum ve davranışların her geçen gün yenisiyle karşılaşıyoruz. IKEA, H&M, Metro Grossmarket, Adidas, Nike ve Puma gibi mağazalarda örgütlenen ve başarılı toplu iş sözleşmeleri imzalayan Koop-İş Sendikası, bir süredir Derimod mağazalarındaki çalışanları da örgütlemek için çalışmalara başladı. Fakat söz konusu işveren baskı, tehdit, yıldırma uygulayarak ve çeşitli yollara başvurarak bu örgütlenmeyi engellemeye çalışıyor. Sendikadan istifa edenlere iki net ücret tutarında ikramiye vereceğini açıklayıp, bizleri 'kötü niyetli kişiler', sendikamızı ise 'yasa dışı oluşum' olarak niteliyor."

Koop-İş'in AVM'lerde örgütlendiği iş yerlerinde imzaladığı toplu iş sözleşmeleriyle "huzur ve refahın sağlandığını ve işletmelerde verimlilik artışının yaşandığını" kaydeden Alemdar, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim, İçişleri, Adalet bakanlıklarından tüm yargı kurumlarına kadar birçok kamu iş yerinde örgütlü Koop-İş Sendikasını 'yasa dışı oluşum' olarak niteleyenler bunun bedelini yargı önünde ödeyecektir. Sendikamız Türk Ceza Kanunu'nun 90. Maddesi gereğince sendikal örgütlenmeyi kötü niyetle engelleyen bu işverenden davacı olacaktır. Herkes bilmeli ki Anayasamız, yasalar ve ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendikal hak ve özgürlükleri engelleyen işverenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."