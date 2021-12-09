Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat “İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik” açıklamasında bulundu.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900’ün altına düşmez diyor" dedi. Nurcan son toplantının asgari ücretin net şekilde belli olacağı toplantı olacağını söyledi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç görüşmelere ilişkin "Üç konuda mutabakata vardık. TÜRK-İŞ ve TİSK olarak. Birincisi SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. Yani yüzde 14’ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi. İkinci mutabakatımız, yine ilk günden itibaren dile getirdiğimiz birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda da mutabakatımız var. 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde ilk yıllarda uygulandığı gibi yüzde 6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda mutabakatımız var" şeklinde konuştu.