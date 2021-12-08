Türk-İş'in istediği asgari ücret miktarı belli oldu

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, dünkü asgari ücret toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le yaptığı telefon konuşmasında bekledikleri rakamı iletirken, kamu emekçisine olduğu gibi işçiye de ek refah artışı yapılması gerektiğini söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Atalay asgari ücretin 4 bin liranın altına indirilmemesini istedi. Atalay, "Bize de memurlara da enflasyonun üzerinde bir zam olduğu zaman devlet onları veriyor. Bakan Beyin ifadesine göre enflasyonun üzerinde ne varsa kümülatif onu tamamlamayı düşünüyorlar. İşçiyi bunun dışında tutmaları mümkün değil" dedi.