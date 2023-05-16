Türk İslam Birliği Ocakları Başkanı göçmen kaçakçısı çıktı

İzmir Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyasına göre, göçmen kaçakçılığı olayı geçen 21 Haziran’da yaşandı. Dava dosyasına göre, yasadışı yollarla ülkelerinden İstanbul’a gelen 10’u çocuk 59 Afgan, Yunanistan’a geçmek için kaçakçılar ile temasa geçti. Grup liderleri, kaçakçılar ile kişi başı 500 dolara anlaştı.

Yürütülen görüşmeler sonrası geçen 20 Haziran akşamı yola çıkılması için kararlaştırıldı. Bu iş için üç araç ayarlandı. 59 göçmen, panelvan tipi bir araca sığdırıldı. Araca yerleşme işlemi tamamlandıktan sonra üç araç hareket etti.

İçi göçmen dolu araca eskortluk yaptılar

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, önde bir otomobil yer aldı. Ortada, 59 göçmenin olduğu araç, arkada ise Türk İslam Birliği Ocakları Başkanı Burak Hatipoğulları’nın (38) sürdüğü araç yer aldı. Hatipoğulları’nın kullandığı araç boş durumdaydı. Yolda, olası bir sorun yaşanması halinde, göçmenlerin bu araca alınması kararlaştırıldı.

59 kişi bir aracın içine konuldu

Ülkelerinden kaçıp, Türkiye üzerinden Yunanistan’a gitmeye çalışan 59 göçmen, kaçakçıların rehberliğinde yola çıktı. Araçlar, Osmangazi Köprüsü’nü kullanarak İzmir’e doğru yol aldı. Anılan araçlar, 21 Haziran sabahı saat 06.00 gibi Seferihisar’daki bir ormanlık alana ulaşıldı. Göçmenler, sıkışık halde içinde oldukları araçtan teker teker inerek ormanlık alanın içine doğru yöneldi.

Plana göre, Seferihisar’a bağlı bir adacık olan Çifitkalesi Adası’na gidilecekti. Hatipoğulları’nın da aralarında olduğu üç kişi, bu kişileri bıraktıktan sonra ayrıldı. Ancak, bu kişilerin ormanlık alana bırakılmasından yarım saat sonra, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı’na bir ihbarda bulunuldu. Gelen ihbarda, kalabalık bir grubun ormanlık alanda olduğu bilgisi verildi.

Jandarma grubu ormanda buldu

Jandarma ekipleri, bu ihbardan kısa süre sonra bölgeye ulaştı. Yunanistan’a gitmek isteyen grup karakola götürüldü. Yürütülen soruşturma sonrası grubu getiren kişilere ulaşıldı. Plaka tanıma sistemlerinden yapılan sorgulama sonrası, şüphelilerin kimliği kısa sürede belirlendi.

Yapılan tespitler sonrası, grubu, Zeytinburnu’ndan Seferihisar’a getiren kişilerin Eyyüp Demir, Halil Can Türkoğlu ile Burak Hatipoğulları olduğu belirlendi. Bu kişiler tek tek gözaltına alındı. Demir tutuklandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hatipoğulları, ‘göçmen kaçakçılığı’ suçlamasını kabul etti. Hatipoğulları, kazanç elde etmek için bu yola girdiğini söyledi.

8 yıla kadar hapis talebi

Üç kişi hakkında “göçmen kaçakçılığı yapma” suçlaması ile dava açıldı. Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada üç sanığın 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor.