Kayıp ilahiyat öğrencisi boş arazide öldürülmüş halde bulundu

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan ve Adapazarı ilçesindeki Uzunoğlu İşhanı Mescidi'nde vekil imam hatiplik yapan Bekir Türker'den, haber alamayan arkadaşları polise başvurdu.

Türker'in cep telefonu da Kuzey Terminal bölgesinde bulundu.

DHA'nın haberine göre çalışma başlatan polis, Türker'in bu sabah Dağdibi Mahallesi'ndeki boş arazide cansız bedenine ulaştı. Darp izlerine rastlanan cenaze, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Cinayet olduğu ortaya çıktı

Türker’in yapılan otopsisinde tabanca ile başından vurulduğu ortaya çıktı. Soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi olarak Türker'in bir miktar para karşılığı otomobilini kiraladığı E.Ö.'yü (17) gözaltına aldı.

Araştırmada Türker'in otomobilini geri aldıktan kısa süre sonra motor arızası yaptığını belirterek, 200 bin lira tutarındaki masrafı E.Ö.'den ödemesini istediği, bunun üzerine ikilinin buluştuğu ve çıkan tartışmada E.Ö.'nün tabanca ile Türker'i öldürdüğü öne sürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.