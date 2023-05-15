Adana'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini silahla öldürüp iki kayınbiraderini ve halasını yaralayan zanlı gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre U.C., Yavuz Sultan Selim Mahallesi 3371. Sokak'ta boşanma aşamasındaki eşi Burcu C., kayınbiraderleri S.Ş. ve H.Ş. ile kendi halası M.Ç.'yi silahla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Burcu C., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan U.C.'nin kullandığı silaha el konuldu.

Öte yandan Burcu C.'nin ölmeden önce yakınlarına "Çocuklarıma iyi bakın, size emanet" dediği öğrenildi.