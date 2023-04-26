Soylu'nun iddiası: 'İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonra kadın cinayetleri azaldı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haliç Kongre Merkezi'nde bazı sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

DHA'nın aktardığına göre, Soylu, burada yaptığı konuşmada, "İçişleri Bakanı olduğum dönem Sayın Cumhurbaşkanımız ile konuştuğumuzda bana bir talimat verdi. Dedi ki 'Bakanlıktaki kadın yönetici sayısını arttırmanız lazım.' Kendisinin bu konularda nasıl hassas davrandığını, özellikle teşkilat başında olduğu dönemlerde, kadın meclis üyesi ve kadın milletvekili konusunda çoğunluğun olması için hangi gayretleri gösterdiğini bildiğim için verdiği talimatın ne olduğunu anladık. Kaymakam ve vali yardımcısı sayısı toplam 32'ydi. Yaklaşık 6 buçuk yılda geldiğimiz sayı 135 oldu. Yüzde 1.71, yüzde 6.72'ye çıkardık. Buradaki mantığımız da şuydu; her ilde bir iki kadın kaymakam ve bir vali yardımcısı olsun istedik" dedi.

81 ilde sadece 3 kadın vali var

Türkiye genelinde 3 kadın vali olmasıyla övünen Soylu, Emniyet ve jandarmadaki kadın sayılarına dair şu bilgileri verdi:

"Emniyet tarihinde kadın sayısı 15 bin 38'di. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası, bunu biz 25 bin 791'e çıkardık. Yüzde 5,7'den yüzde 8,1'e çıktı. 2016 yılında kadın astsubay sayısı 709 iken şu an da 2 bin 546. Yani yüzde 2,42'den yüzde 5,91'e yükseldi. Yine emniyette 15 bin 38'miş. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı sonrası bunu biz 25 bin 791'e çıkarmışız. Kadın jandarma astsubay 2016 yılında 709, şu anda 2 bin 546. Yani yüzde 2,42'den 5,91'e yükselmiş."

'Kadın cinayetleri azaldı' iddiası

İçişleri Bakanı, İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonra kadın cinayetlerinde azalma olduğunu ileri sürdü:

"2021 yılında toplam hayatını kaybeden kadın sayısı 309. İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonra, 2022 yılında kadın cinayeti rakamı 279. Yüzde 12 azalma söz konusu. 1 Ocak ile 25 Nisan arasındaki rakam ise 86'ya 78. Yani 86 2022 yılında, 78 bu yıl. Yüzde 12 bir yıl önce düştü, şimdi de yüzde 10 düştü."

Soylu yalan mı söylüyor?

Öte yandan, Soylu'nun verdiği rakamlar ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verileri arasındaki uçurum dikkat çekti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun raporuna göre, 2022 yılında 334 kadın öldürüldü, 245 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.