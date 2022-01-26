Türk Hava Yolları’nda vize krizi: ABD’ye gidecek ekip bulunamıyor…

Türk Hava Yolları (THY), mevcut durumda ABD'ye gidecek bazı uçaklarına ekip bulmakta zorluk çekiyor.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre THY'nin ABD'ye gidecek bazı uçaklarına uçuş ekibi bulunamıyor. Uçuş ekiplerinde ABD vizesi olan personel bulunamadığı bu nedenle uçakların ABD'ye gitmesinin riske girdiği öğrenildi.

Ekip planlamanın hem ABD vizesi olan hem de B777 Tip sertifikası olan uçuş ekibi bulmak için yoğun bir çaba sarf ettiği ancak bu konuda bir belirsizlik olduğu kaydedildi.

Ekiplerden bazılarının pandemi nedeniyle vize alamadığı, bazılarının ise ücretsiz izinde olduğu belirlendi. Hem vizesi hem de tip sertifikası olan ekiplerin de mesai aşımı nedeniyle uçuş yapamaması ABD'ye gidecek uçakların önünde en büyük engel olarak duruyor.

Türk Hava Yolları ekip planlamanın bu sorunu aşmak için çeşitli girişimlerde bulunduğu ancak henüz olumlu bir sonuca ulaşamadığı öğrenildi.