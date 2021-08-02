Türk Hava Kurumu'ndan Sezgin Baran Korkmaz açıklaması

THK, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın, Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THKÜ) mütevelli heyet üyeliğine atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

THK'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türk Hava Kurumu Üniversitesi mütevelli heyet üyeliğine, THK kayyum heyeti tarafından atandığı yönünde haberlerin yer aldığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan araştırmalarda, Sezgin Baran Korkmaz'ın THK Üniversitesi mütevelli heyet üyeliğine, 24 Ekim 2016 tarihinde THK Havacılık Vakfı Yönetim Kurulu toplantısında alınan bir kararla atandığı görülmektedir. Bu kişinin atandığı dönemde THK kayyum heyeti görev yapmamakta olup, ilgili tarihte THK Havacılık Vakfı ve THK Genel Başkanı Sayın Kürşat Atılgan'dır. Öte yandan, Sezgin Baran Korkmaz adlı kişi, 24 Ekim 2018'de THKÜ mütevelli heyet üyeliğinden kendi isteğiyle istifa etmiştir.

Kayyum heyeti ise bu tarihten 1 yıl sonra 16 Ekim 2019 tarihinde göreve gelmiştir. Görüldüğü üzere, THK kayyum heyetinin Sezgin Baran Korkmaz'ın THK Üniversitesi mütevelli heyetine atanmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Yapılan atamalar ve istifa ile ilgili evrak kurumlarımızda tarihleriyle birlikte resmi kayıtlarda mevcuttur."