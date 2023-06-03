Türk Harb-İş üyesi işçilerden sendika temsilciliği önünde yumurtalı protesto

Türk Harb-İş Sendikası üyesi işçiler, maaşlarda yüzde 400'e varan erimeye karşı yüzde 45 zama imza atan sendika yönetimine karşı bir protesto gerçekleştirdi.

İşçiler, Toplu İş Sözleşmesi sürecini taleplerini yok sayarak yürüten sendikanın Marmaris'taki Muğla İl Temsilciliği kapısında yumurtalı protestoyla tepkilerini dile getirdi.

Protestoya katılan işçiler şu açıklamada bulundu:

"Bizler kamuda çalışan Harb-İş Sendikası üyesi işçiler olarak, yaklaşık 3 hafta önce imzalanan çerçeve protokolü ile yoksulluğa mahkum edilmiştik... Maaşlarımızdaki yüzde 300-400'lere varan erimeye karşı yüzde 45'e imza atan Türk-İş ve bağlısı sendikamız Harb-İş yöneticileri sınıfına ihanet içindelerdir..

Ayrıca dün arabulucu süreciyle bağlanan kendi iş kolumuzdaki idari maddeleri içeren Toplu İş Sözleşmemiz de yoksulluk vesikası olmuştur.. Sürecin en başından beri üyelerinden kaçırılması ve dahil edip olurunu almak yerine geçiştirilmesine tepkimiz yetersiz kalmıştır.. Yoksulluğu giderecek hiçbir kazanım sağlanamazken, sorunlu idari maddeler de apar topar aynen geçirilerek üyelerini işveren vekillerinin inisiyatifine terk etmişlerdir.

Bizler geçinemediğimizi daha önce haykırmıştık.. Sesimize kulak vermeyen sendika yöneticilerine tekrar sesleniyoruz; bodrolarınızı işçilerle ve kamuoyuyla paylaşın..

Ayrıca sanki çok başarılı bir süreç yürütülmüş gibi havai fişek ve davul zurnayla şov yapılması ülkedeki siyasi ve Sendikal konjonktürün geldiği noktayı göstermiştir.. İşçi sınıfının umudunu tüketemeyeceksiniz... İşçi sınıfı güçlüdür..."