Türk-İş Genel Başkanı, Erdoğan ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile AKP Genel Merkezi’nde görüştü.

Görüşmenin ardın açıklamada bulunan Atalay, “Bir an evvel, seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Toplumun talebi bu. Benim, TÜRK-İŞ yönetiminin talebi bu” diye konuştu.

Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e "bu konuyu görüşün" dediğini aktaran Atalay, "Yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanına talimat verdi, oraya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Atalay, "Asgari ücretle ilgili bir şey gündeme geldi mi?" sorusuna, "Onla ilgili bir şey konuşmadık. Gündem, geçici işçi, bu hafta çıkar diye tahmin ediyoruz. Kamu sözleşmeleri var. Bir de taşeronun kadro beklentisi var, onları konuştuk." cevabını verdi.

Ayrıca Atalay, görüşmede seçimle alakalı bir konunun gündeme gelmediğini söyledi. (AA)