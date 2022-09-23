Türk Eczacıları Birliği'nden 14 yıl sonra miting kararı

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney 54 il odası başkanı ile birlikte açıklama yaptı.

Eczacıların yaşadığı sorunlara dikkat çeken Üney, eczanelerin en temel işletme giderlerini karşılayamadığını, ecza depolarına olan borçlarını kredi borçlarıyla kapatarak ayakta durmaya çalıştıklarını belirtti.

Açıklamada "Birinci basamak sağlık hizmet danışmanı ve halka en yakın sağlık hizmeti sunan eczacılar olarak açık bir şekilde ifade ettiğimiz taleplerimize karşılık bulamıyoruz; hak ettiğimiz değeri göremiyoruz! Plansız bir şekilde alt yapıdan ve akademik kadrodan yoksun olarak açılan eczacılık fakültelerine ihtiyacımız olmadığını defalarca dile getirdik. YÖK’e defalarca çağrı yaptık. Bizler, 16 Ekim Pazar günü tüm meslektaşlarımızla, eczane çalışanlarımızla, eczacılık fakültelerinde okuyan genç meslektaşlarımızla ve ailelerimizle birlikte, beyaz önlüklerimizle büyük eczacı mitinginde olacağız" denildi.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğini eleştiren Üney, tüm meslektaşları aileleri ve çalışanlarıyla 16 Ekim Ankara'da meydanda olacaklarını duyurdu.