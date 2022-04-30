Türk Eczacıları Birliği’nde işçi kıyımı

14 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen Türk Eczacıları Birliği seçimlerini, önceki dönem (2015-2021) genel sekreterlik görevinde bulunan Arman Üney ve ekibi kazandı. Seçimlerin hemen akabinde ise işten çıkarmalar başladı.

Türk Eczacıları Birliği’nde seçimler henüz gerçekleşmemişken Twitter’daki sahte hesaplar üzerinden TEB emekçileri işten çıkarılmakla tehdit ediliyordu. Gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan ve öncesinde mobbinge uğrayan kişi sayısı şu an itibariyle 7’ye ulaştı. Bu sayının daha da artabileceği belirtiliyor.

İşten çıkarılanların hemen hepsinin sol görüşlü olduğu belirtilirken, akıllara kadrolaşma iddiaları geliyor. İş akdi feshedilenler arasında emekliliğine 2-3 yıl kalmış olanlar, 20 yılı aşkın süredir meslek örgütünde çalışanlar bulunuyor. Hâlihazırda TEB emekçileri arasındaki bir kesim, işten çıkarılma korkusuyla çalışıyor.