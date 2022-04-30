"Pegasus’tan 'ya istifa et, ya biz seni işten çıkartacağız’ diye aradılar"

Pegasus Havayolları çalışanlarının kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları kadir gecesi paylaşımı sonrası bir işçi işten çıkarılmış, bir de soruşturma başlatılmıştı.

Pegasus çalışanının avukatı Kerem Donat yaşananlara ilişkin Cumhuriyet gazetesine açıklamada bulundu.

Müvekkilinin şahsi sosyal medya hesabının kilitli ve dışarıya kapalı olduğunu belirten Donat, “Asıl burada bir suça maruz bırakılan, suç fiilinin isnat edileceği kişiler varsa onlar bu paylaşımları dışarıya sızdıranlardır” diye konuştu.

Pegasus yetkililerinin müvekkilini arayarak, “Ya istifa et, ya biz seni işten çıkartacağız” dediğini aktaran Donat, “Biz de tercihimizi onların işten çıkarması yönünde kullandık. O sebeple işten çıkardılar. 8 yıllık bir kabin memuru büyük ihtimalle yakın bir tarihte kabin amiri olacaktı”ifadelerine yer verdi.