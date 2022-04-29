'Pegasus'un avukatıyım' dedi, coştukça coştu: 'Hapis suçu gerektirir, dini değerlere hakaret var'

Pegasus çalışanının rakı kadehli kadir gecesi paylaşımı sonrası işten çıkarılması tartışma konusu olurken, sosyal medyadan konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ve Pegasus avukatı olduğunu belirten "Esin Civan" adlı kullanıcı, dikkat çekti.

Konuya ilişkin Twitter üzerinden bir tartışmaya giren Civan, "TCK 216 maddesinin 3. fıkrasını oku derim. Hukuk bilmeyen adamlarla madde de tartıştık ya daha ölsem gam yemem. Dini değerleri aşağılamak hapis suçu gerektirir ki bu bizim için yeterli bir gerekçe. Bu arada, pegasusun avukatıyım bizzat" dedi.

"Fotoğrafın başında Kadir gecesi özel yazıyor. Kadir gecesi Kuran'da ismi geçen tek kutsal gecedir ki kuranı kerim de müslümanların kutsal kitabıdır. Yani, evet dini değerlere hakaret var" iddiasında bulunan Civan, paylaşımlarına şu şekilde devam etti:

"Kadir gecesinde içmek tabiki hakaret değildir. O Gece binlerce farklı kişi içmiştir. Fakat rabbim kabul etsin deyip 'Kadir gecesi özel' şeklinde paylaşım ile kadeh kaldırmak hakarettir. Aradaki farkı hakimler de biz de savcılar da biliyoruz. Ayrıca iş haklarını fesheden de ben değil bizzat Sabancı Holding adına Ali Sabancı bey. Bizler sadece hukukcuyuz ve hukukun gereğini yaparız. Siz de öyle iseniz buyurun dava açın. Neden boş yapiyorsunuz ki? Geçin karşımıza siz de onları savunun. Neden sadece twit?"