Fotoğrafı paylaşan Pegasus çalışanı işten çıkarıldı, tehdit ediliyor

Nakliyat İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, içki içerken çekilen fotoğrafı 'Kadir Gecesi' notuyla paylaşan Pegasus Havayolları çalışanının işten çıkarıldığını ve tehdit edildiğini söyledi.

Küçükosmanoğlu, fotoğraftaki diğer kişilerle ilgili şirketin etik kurulunun disiplin sürecini sürdürdüğünü belirtti.

'Tehdit ediliyor'

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, uzun süredir Pegasus’ta örgütlenme faaliyeti yürüten Nakliyat-İş’in Başkanı Küçükosmanoğlu, “Fotoğrafı paylaşan çalışan arkadaşımız işten çıkarıldı. Telefonunu bir yerden bulmuşlar tehdit ediliyor” dedi.

“Kim tehdit ediyor” sorusuna Küçükosmanoğlu'ndan “Gerici birileri” yanıtı geldi.

'Bunlar işten atma gerekçesi olamaz'

Çalışanların hedef gösterildiğini belirten Küçükosmanoğlu, “Bunlar işten atma gerekçesi olamaz. İnsanların kendi özel yaşamı. Mevcut iş yasasına göre de bunlar işten çıkarmaya gerekçe olamaz. Dini değerlere herkesin saygı göstermesi gerekir ama burada insanlar kendi özel yaşamı gerekçe gösterilerek hedef haline getirilemezler. Burada Pegasus’u hedef alan bir paylaşım da söz konusu değil” diye konuştu.