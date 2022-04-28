Pegasus 'Kadir gecesinde rakılı fotoğraf paylaştıkları' gerekçesiyle çalışanlarını hedef aldı

Pegasus Havayolları, bir grup çalışanı tarafından rakı masasında çektirilip kişisel bir sosyal medya hesabından ‘Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin’ notuyla fotoğraf paylaştıkları gerekçesiyle çalışanlarını hedef alan bir açıklama yayınladı.

Pegasus Havayolları çalışanlarıyla ilgili kararı "etik-ahlak kurulunun" vereceğini açıkladı.

Açıklamada, ‘paylaşımdaki dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlere atfen rencide edici ifadeler kabul edilemez’ denilirken çalışanlar hakkında etik-ahlak kurulunun harekete geçtiği, ‘gerekli aksiyonlar’ın alınacağı söylendi. Açıklama şöyle:

"27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz. Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır."