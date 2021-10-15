Türk Eczacıları Birliği Başkanı'ndan Sağlık Bakanı'na mektup

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir mektup yazdı.
Mektupta "Amazon Care isimli şirketin teşhis hizmeti, kronik bakım yönetimi, hastalık ve ağrı yönetimi, aşılama gibi alanların yanı sıra, 'eczacılar tarafından reçetelerin hazırlanması, reçete hatırlatma yeniden dolum, farmasötik danışmanlık' gibi alanlarda da marka tescili yaptırdığı görülmektedir" denilerek, sağlık çalışanlarının da kâr odağından bağımsız olarak karar alma yetisine sahip olabilmesine dikkat çekildi.
'Tüm eczacılık camiası tetiktedir'
Mektubun devamında şöyle denildi: