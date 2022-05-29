Türk Dünyası Kültür Vakfı'ndan parkta yoga yasağı açıklaması: Önceden izin alınmalı

Eskişehir Valiliğine bağlı Türk Dünyası Kültür Vakfına ait olan bir parkta yoga yapan 15 kişiye park görevlilerinin müdahale ederek etkinliği engellemesinin ardından bu uygulamayı eleştiren tepkiler geldi.

Tepkiler üzerine Eskişehir valiliği, Türk Dünyası Vakfı'nın açıklamasını Twitter hesabından duyurdu. Türk Dünyası Vakfı'nın konuyla ilgili açıklamasında "park içerisindeki toplu etkinliklerde önceden izin alınması gerekmektedir" denildi.

Açıklama şöyle:

"Ziyaretçilerimizden gelen şikayetler ve fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda, park içerisindeki toplu etkinliklerde önceden izin alınması gerekmektedir. Halihazırda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü parkımızda planlı sportif faaliyetler yürütmektedir. Diğer kurum ve kuruluşların parkımızda sportif faaliyet talepleri de değerlendirilmektedir. Bu sebeple mevcut uygulamanın halkımızın parkımızdan daha fazla ve eşit bir şekilde istifade etmesi amacı ile düzenlenmiş olduğunu, izinsiz etkinlikle ilgili olarak izinsiz ve gizli çekim ile yapılan bu haberin gerçekleri yansıtmadığını; bu haliyle hukukî süreçlere zemin hazırladığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." (ANKA)