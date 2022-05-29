Eskişehir'de parkta yoga yapan yurttaşlar CİMER'e şikayet edildi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir Valiliği'nin sorumluluğunda olan Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan yurttaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edildiğini açıkladı. Kazım Kurt, ayrıca güvenlik görevlilerinin yurttaşları engellendiğini açıkladı.

Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt olaya tepki göstererek yaptığı açıklamada, "Eskişehir Valiliği'nin sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı'nda yoga yapanlar CİMER’e şikayet edilmiş. Güvenlik görevlisi yoga yapanları engellemiş. Bu da mı yasak oldu? Gerekçeniz ne? Siz şaka mısınız? Değerli arkadaşlar, tüm parklarımız sizindir. Özgürce yoga yapabilirsiniz." dedi.