Eskişehir'de basın açıklaması: 'Eskişehir halkı sizin yalanlarınıza kanmaz'

Eskişehir Valiliği 9 Mayıs günü aldığı karar ile "kentte huzur ortamı, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi"ni gerekçe göstererek, siyasi parti faaliyetleri hariç olmak üzere 24 Mayıs'a kadar eylem yasağı getirmişti.

Çeşitli gerici örgütlenmeler, söz konusu yasağın ardından tarikatlar ile çekilen fotoğrafları gündem olan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a desteklerini göstermek için açıklamalarda bulunmuştu.

Eskişehir'de ortaya çıkan bu tabloya karşı Türkiye Komünist Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Emek Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Halkevleri, İşçinin Kendi Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi il örgütleri yasaklama kararının son gününde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"İktidarın ve gericilerin 'gençleri alkolden, uyuşturucudan koruyoruz' ifadeleri iki yüzlülükten başka bir şey değildir.

Gericilerin yalanlarına halkımızın karnı tok! Onları iyi tanıyoruz.

Biz onları; tarikat yurtlarında kapıları kilitledikleri için yanarak ölen, yurtlarda zorbalığa, tacize, tecavüze uğradığı için intihar eden yoksul çocuklardan tanıyoruz!

Biz onları; bu ülkenin yer altı ve yer üstü zenginliklerinin bir avuç patrona peşkeş çekmelerinden tanıyoruz!7

Biz onları, Yeni Osmanlıcılık hayalleriyle emperyalizmle el ele Suriye halkının üzerine cihatçı çeteleri salmalarından tanıyoruz.

Biz onları hakkını arayan işçiye atılan polis copundan tanıyoruz!

Biz onları Eskişehir’de gece yarısı Ali İsmail’e atılan tekmeden, Ali İsmail’in katillerinden tanıyoruz!

Eskişehir halkı sizin yalanlarınıza kanmaz, zorbalığınıza teslim olmaz."