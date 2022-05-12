Eskişehir'deki festivali iptal eden iktidarın 'makbul festival' kadrosu belli oldu

Eskişehir Valiliği açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliği (yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, afiş/pankart asma, konser, şenlik, festival vb) 9 Mayıs itibariyle 15 gün süreyle yasakladığını duyurmuştu.

Valiliğin Eskişehir'de faaliyet yürüten gerici vakıf ve dernekleri memnun eden bu kararı her sene gençlerin yoğun ilgisini çeken gençlik festivalinin de yasaklanması anlamına geldi.

Kentin sosyal yaşantısına keyfi müdahale anlamına gelen bu karara tepkiler sürerken Sakarya'da üniversite bünyesinde düzenlenen bir başka festivalin hiçbir yasak ve kısıtlamayla karşılaşmaması dikkat çekti.

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'nün büyük gayretle tanıtım ve duyurularını yaptığı SAÜFEST'in kadrosu oldukça dikkat çekici.

Yandaş gazetelerin köşe yazarlarından, Kuruluş Osman dizi oyuncularına, Erdoğan'ın oğlu Bilal'den Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a kadar birçok davetlinin söyleşilerine sahne olan bu festival AKP'nin makbul festival standardını da gözler önüne sermiş oldu.