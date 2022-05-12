Hazal Kaya'dan MHP'li isme 'Melis Sezen' tepkisi: 'Ahlakınızda boğulun…'

Oyuncu Hazal Kaya, eski MHP'li vekil Ahmet Çakar tarafından hedef alınan meslektaşı Melis Sezen'e destek verdi.

Çakar'ın "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” ifadelerini kullandığı videoyu paylaşan Kaya, "Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyosunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…" dedi.