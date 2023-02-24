Türk Diyanet Vakfı yöneticisinden Erbaş'a: Bebekler, siz kucağınıza alınca kurtulmaya başladılar

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın televizyon kanalı Diyanet TV’de 21 Şubat’ta yayınlanan İyilik Vakti adlı program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı İhsan Açık’ın ilginç diyaloglarına sahne oldu.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Erbaş’ın deprem bölgesinde bir bebekle çekildiği fotoğraf ekrana yansıtıldı ve Erbaş’a bu fotoğrafın hikayesi soruldu. Fotoğrafı "yorumlayan" Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı Açık, enkaz altındaki çocukları ima ederek “Bebekler kurtulmaya başladı, siz bebekleri kucağınıza alınca. Rabbim nimet verdi, çok bebek kurtuldu” iddiasında bulundu. Erbaş, ise bu iddiaya “Elhamdülillah” yanıtını verdi.

İtiraf gibi sözler: Banyo-tuvalet yok, bir şey yenmiyor

Diyanet ve TDV’nin bölgedeki çalışmalarını da anlatan Erbaş, “Altı gün kaldım ben. Su yoktu. Bardak sularla abdest aldık” dedi. Açık ise “Banyo, tuvalet yok. 48 saat tuvalet hiç olmadı. Bir şey yenmiyor” diye konuştu. Mobil mutfak kurulduğunu söyleyerek “Biz de bir çorba içerek açlığımızı giderdik Maraş’ta” diyen Erbaş’ın sözünü kesen ve araya giren Açık, “Ben söyleyeyim. Hocam o dakikaya kadar ilk kez yemek yemiş oldu. Çabası, gayreti, çocuklara merhameti, koşuşturmasından yemek yemeyi unutmuş. Hocama dedim ki bardak çorbayı içer misiniz? İçti. Hocama çaktırmadan ben yerine yeniden koyuyorum, hocamın aç olduğunu biliyorum. ‘Ne kadar tatlı çorbaymış’ dedi” ifadelerini kullandı.