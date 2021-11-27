Türk-İş Başkanı’ndan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve sendikanın kadın üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

'Türkiye'nin en önemli toplu pazarlığı'

Törenin ardından Genel Başkan Atalay, gazetecilerin asgari ücretle ilgili sorularını cevapladı.

Atalay, “Hükümet ile işveren masada olduğu zaman istediği asgari ücreti çıkartıyorlar. 7 milyonun üzerinde asgari ücretli var. Bu yüzden Türkiye’nin en önemli toplu pazarlığı bu” dedi.

Yaklaşık 1,5 aydır hem Hazine ve Maliye Bakanlığı ile hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birçok kez görüştüğünü dile getiren Atalay, “Onlar bizim düşüncelerimizi Cumhurbaşkanına aktarıyorlar. Önümüzdeki günlerde de beraber bir araya geleceğiz. Türk-İş’in katılacak komisyonunu pazartesi günü belirledikten sonra bakanlığa bildireceğiz. 1 Aralık’ta ise toplantıya katılacağız” diye konuştu.

'Yüzde 90'ı memnun edecek bir rakam gelirse evet deriz'

Atalay, özellikle rakamı hükümetten ve işverenden beklediğinin altını çizerek, “Rakamları biz hükümetin önüne koyduk. Ayın 1’inde rakamları getirsinler önümüze, bununla ilgili duracağımız yer ortada. Bugüne kadar 5 kere imzaladık. Özellikle rakam açıklamamaya dikkat ediyoruz. Onlar öncelikle söylesinler ne veriyorlar?” açıklamasında bulundu.

Siyasi partilerin, sendikaların farklı farklı Asgari Ücret rakamı telaffuz ettiğini söyleyen Atalay, “Bunları söylemek kolay. Ben de güzel bir rakam söylerim ama söylediğimiz ile aldığımızın arasında uyum olması lazım. Biz de yıllardır buna dikkat ediyoruz. Ayın 1’ini bekliyoruz. İnşallah önümüze milletin tebessüm edeceği, belki toplumun yüzde 100’ü memnun olmaz ama yüzde 90’ını memnun edecek bir rakam gelirse evet deriz. Eğer gelmezse katılmadığımızı ifade ederiz” değerlendirmesini yaptı. (İHA)